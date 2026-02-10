Реклама

05:16, 10 февраля 2026АвтоЭксклюзив

Названы типичные проблемы автомобиля из-за длительного простоя

Эксперт перечислил шесть проблем, которые вызывает длительный простой машины
Марина Аверкина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Длительный простой автомобиля редко проходит бесследно. С какими типичными проблемами могут столкнуться автовладельцы, «Лента.ру» рассказал глава автотехцентра Apollo Auto Сергей Фастов

Самая частая, по словам эксперта, — разряженная аккумуляторная батарея. Ее заряда может хватить на открытие дверей, но для запуска двигателя мощности будет уже недостаточно. Причины кроются как в естественном саморазряде, так и в возможных утечках тока, на которые обычно не обращают внимания при ежедневной эксплуатации. Решить проблему поможет компактное пусковое устройство (аккумулятор с «крокодилами»), способное завести двигатель с севшей батареей.

Еще одна проблема — снижение давления в шинах. Причиной могут стать микротрещины, неплотное прилегание покрышки к диску из-за износа или коррозии обода. Особенно это актуально для машин с сезонными комплектами колес, которые редко проходят профессиональный шиномонтаж. Специалист рекомендует менять покрышки не реже одного раза в пять лет и следить за состоянием дисков.

После простоя под автомобилем нередко обнаруживаются подтеки моторного масла. Источниками могут стать стареющие сальники, прокладки, датчики или изношенный поддон картера. В случае обнаружения пятен необходимо найти и устранить причину, а также долить масло до нужного уровня.

Первый запуск двигателя после стоянки часто сопровождается посторонними шумами. Это связано со стеканием масла в картер и временной работой насухую таких компонентов, как гидрокомпенсаторы. Обычно звуки исчезают после прогрева, но, если они сохраняются, требуется диагностика, объясняет Сергей Фастов.

Элементы подвески также могут отозваться стуком после простоя из-за закисания или примерзания налипшей грязи. Часто эти явления проходят после прогрева или мойки. Если звуки не исчезли через несколько дней, необходим осмотр на подъемнике.

Появление черного дыма из выхлопной трубы при первом запуске может указывать на попадание масла в цилиндры. Например, из-за залегания колец. Однако иногда работа двигателя нормализуется после непродолжительной езды. Эксперт советует дать агрегату поработать и оценить его состояние после пробега в 200-300 километров.

Ранее автовладельцы перечислили недостатки кроссовера Belgee X50, выявленные после начала эксплуатации модели.

