Бизнесмен Галицкий дал показания после смерти бывшей жены в ИВС

Бизнесмен Галицкий дал показания в СК по факту смерти экс-жены в ИВС

Бывший член совета директоров «Альфа-банка», миллиардер Александр Галицкий дал показания в Следственном комитете (СК) в связи со смертью его бывшей жены Алии Галицкой в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом ТАСС сообщила его адвокат Анна Бутырина.

По словам Бутыриной, уголовное дело о доведении до самоубийства не возбуждено. Галицкий заявил следователям, что последний раз видел Алию 19 января 2025 года на дне рождения их дочери и не общался с ней последние полгода.

В отношении самой Галицкой было возбуждено два уголовных дела — о клевете на бывшего мужа и вымогательстве в особо крупном размере. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, после чего, как утверждается, она покончила с собой в ИВС.