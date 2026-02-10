Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:04, 10 февраля 2026Силовые структуры

Бизнесмен Галицкий дал показания после смерти бывшей жены в ИВС

Бизнесмен Галицкий дал показания в СК по факту смерти экс-жены в ИВС
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший член совета директоров «Альфа-банка», миллиардер Александр Галицкий дал показания в Следственном комитете (СК) в связи со смертью его бывшей жены Алии Галицкой в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом ТАСС сообщила его адвокат Анна Бутырина.

По словам Бутыриной, уголовное дело о доведении до самоубийства не возбуждено. Галицкий заявил следователям, что последний раз видел Алию 19 января 2025 года на дне рождения их дочери и не общался с ней последние полгода.

В отношении самой Галицкой было возбуждено два уголовных дела — о клевете на бывшего мужа и вымогательстве в особо крупном размере. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, после чего, как утверждается, она покончила с собой в ИВС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ назвали ересью слова командира «Ахмата» о православии. Что он сказал о христианах и мусульманах?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    Женщинам раскрыли главный фактор преждевременного старения

    Адвокат Галицкого раскрыла имя обвиняемого в самоубийстве его жены

    Священник РПЦ высказался об отношении церкви к магическим сущностям

    Выявлено скрытое влияние постковидного синдрома на работу мозга

    Тренер сборной России оценил провал Непряевой и Коростелева в спринте

    Стало известно об эвакуации жителей российской многоэтажки после обнаружения мин в здании

    Макрон предсказал тяжелую судьбу для Европы через пять лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok