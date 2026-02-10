Боец СВО развелся с оскорбившей жителей Белгорода россиянкой

Регнум: Участник СВО развелся с оскорбившей жителей Белгорода россиянкой

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине развелся с оскорбившей жителей Белгорода россиянкой. Об этом сообщает ИА «Регнум».

По данным издания, в ночь с 7 на 8 февраля на одной из улиц в российском городе произошел конфликт между двумя девушками и таксистами, которые отказались выполнять заказ. Клиентки якобы вызвали две машины из разных сервисов, но ехать планировали лишь на одной. Водитель начал снимать происходящее на камеру телефона, что не понравилось россиянкам — посыпались оскорбления.

Видео потасовки попало в интернет, после чего конфликт продолжился уже в онлайн-формате. Отвечая на комментарии в канале, девушки записали еще один ролик, на котором оскорбительно высказались в адрес жителей Белгорода, в том числе позволили себе слова о прилете ракеты в российский город.

По информации источника агентства, на следующий день обеих россиянок задержала полиция. Одной из них оказалась бывшая жена бойца СВО. Известно, что три года назад она переехала в Белгород из Калининграда вместе с мужем, который хотел отправиться добровольцем на фронт, но позднее отношения распались — мужчина подал на развод.

Как рассказала родственница военнослужащего, причиной развода стали образ жизни и характер россиянки. «После этой ситуации нам стыдно, что она до сих пор носит нашу фамилию. Эти видео мы видели. Надеюсь, что после этой ситуации она сделает выводы и возьмется за голову, может, хоть это ее вразумит», — сказала собеседница издания.

Бывший муж россиянки сейчас находится в зоне СВО, недавно он подписал второй контракт.

Ранее две жительницы Красноярского края раскритиковали сбор средств на нужды участников СВО во время родительского собрания в школе. Их оштрафовали на 15 тысяч рублей каждую по статье о дискредитации армии.