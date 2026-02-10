Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 10 февраля 2026Россия

Боец СВО развелся с оскорбившей жителей Белгорода россиянкой

Регнум: Участник СВО развелся с оскорбившей жителей Белгорода россиянкой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине развелся с оскорбившей жителей Белгорода россиянкой. Об этом сообщает ИА «Регнум».

По данным издания, в ночь с 7 на 8 февраля на одной из улиц в российском городе произошел конфликт между двумя девушками и таксистами, которые отказались выполнять заказ. Клиентки якобы вызвали две машины из разных сервисов, но ехать планировали лишь на одной. Водитель начал снимать происходящее на камеру телефона, что не понравилось россиянкам — посыпались оскорбления.

Видео потасовки попало в интернет, после чего конфликт продолжился уже в онлайн-формате. Отвечая на комментарии в канале, девушки записали еще один ролик, на котором оскорбительно высказались в адрес жителей Белгорода, в том числе позволили себе слова о прилете ракеты в российский город.

По информации источника агентства, на следующий день обеих россиянок задержала полиция. Одной из них оказалась бывшая жена бойца СВО. Известно, что три года назад она переехала в Белгород из Калининграда вместе с мужем, который хотел отправиться добровольцем на фронт, но позднее отношения распались — мужчина подал на развод.

Как рассказала родственница военнослужащего, причиной развода стали образ жизни и характер россиянки. «После этой ситуации нам стыдно, что она до сих пор носит нашу фамилию. Эти видео мы видели. Надеюсь, что после этой ситуации она сделает выводы и возьмется за голову, может, хоть это ее вразумит», — сказала собеседница издания.

Бывший муж россиянки сейчас находится в зоне СВО, недавно он подписал второй контракт.

Ранее две жительницы Красноярского края раскритиковали сбор средств на нужды участников СВО во время родительского собрания в школе. Их оштрафовали на 15 тысяч рублей каждую по статье о дискредитации армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Идеологию командира «Ахмата» объявили неприемлемой для христиан

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    Россия обсуждала на Аляске территориальные «компромиссы» по Украине

    Названа причина смерти легендарного адвоката Генриха Падвы

    У расправившегося над 9-летнем Пашей из Петербурга нашли терабайты детского порно

    Продавцы обвинили покупателей в порче техники

    Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось

    ВСУ ударили по объекту энергетики в российском регионе

    Россиянка рассказала о сломавших плечо ее сыну во время родов медиках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok