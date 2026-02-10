Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:38, 10 февраля 2026Мир

Британию уличили в подготовке к войне с Россией

Daily Mail: Британские военные готовятся к войне с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Британские военные готовятся к войне с Россией на полигоне, имитирующем зону боевых действий на Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

«Солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта», — утверждается в публикации.

Учения прошли на уникальном объекте Министерства обороны в Коупхилл-Даун. Полигон воссоздает пейзаж небольшого разрушенного города с малоэтажной застройкой и сгоревшей техникой. Военнослужащим поставили задачу разгромить «вражеские силы», скрывающиеся в трех зданиях на территории объекта.

Ранее французские военные прошли тренировку в симуляции «Битвы за Москву» на командно-штабных учениях, в ходе которых отрабатывались сценарии исторических сражений.

