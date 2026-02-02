Французские военные отработали сценарий «Битвы за Москву»

Французские военные прошли тренировку в симуляции «Битвы за Москву» на учениях

Французские военные прошли тренировку в симуляции «Битвы за Москву» на командно-штабных учениях, в ходе которых отрабатывались сценарии исторических сражений. Об этом сообщает Командование перспективных боевых действий (CCF) Сухопутных войск Франции на платформе YouTube.

Учения состоялись с 26 по 29 января в рамках ежегодного курса по играм на военную тематику. По данным командования, целью курсов является «адаптация» штабов и полков к использованию игр как инструмента тактической подготовки. Во время учений офицеры и штабные работники отрабатывали методики управления войсками в условиях крупномасштабного конфликта.

Ранее стало известно, что страны НАТО проведут в Норвегии масштабные военные учения, направленные на подготовку к действиям в арктических условиях.