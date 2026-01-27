НАТО проведет крупные учения в граничащей с Россией стране

FT: НАТО проведет военные учения Cold Response в Норвегии

Страны НАТО проведут в Норвегии масштабные военные учения, направленные на подготовку к действиям в арктических условиях. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«В марте около 25 тысяч военнослужащих со всего альянса, в том числе четыре тысячи из США, примут участие в учениях Cold Response на севере Норвегии, направленных на отработку ведения боевых действий в воздухе, на море и на суше в суровых зимних условиях», — сказано в сообщении.

Всего в учениях примут участие 14 стран альянса. Среди них: Норвегия, США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Канада, Испания, Турция, Швеция, Финляндия, Дания и Бельгия.

Ранее Британия начала подготовку к войне в граничащей с Россией стране. На базе «Лагерь Викингов» в Норвегии начались экстремальные учения на случай активации статьи 5 Устава НАТО при возможном вооруженном конфликте с Россией.