Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:40, 27 января 2026Мир

НАТО проведет крупные учения в граничащей с Россией стране

FT: НАТО проведет военные учения Cold Response в Норвегии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны НАТО проведут в Норвегии масштабные военные учения, направленные на подготовку к действиям в арктических условиях. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«В марте около 25 тысяч военнослужащих со всего альянса, в том числе четыре тысячи из США, примут участие в учениях Cold Response на севере Норвегии, направленных на отработку ведения боевых действий в воздухе, на море и на суше в суровых зимних условиях», — сказано в сообщении.

Всего в учениях примут участие 14 стран альянса. Среди них: Норвегия, США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Канада, Испания, Турция, Швеция, Финляндия, Дания и Бельгия.

Ранее Британия начала подготовку к войне в граничащей с Россией стране. На базе «Лагерь Викингов» в Норвегии начались экстремальные учения на случай активации статьи 5 Устава НАТО при возможном вооруженном конфликте с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Рост цен на квартиры в России назвали «криком народной боли»

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    Мэрия Киева подтвердила отключения горячей воды в городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok