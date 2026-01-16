Реклама

09:59, 16 января 2026Мир

Британия начала подготовку к войне в граничащей с Россией стране

Politico: Пехотинцы Британии в Норвегии проводят учения на случай конфликта с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Британские морские пехотинцы на базе «Лагерь Викингов», расположенной на севере Норвегии, проводят экстремальные учения на случай активации статьи 5 Устава НАТО при возможном вооруженном конфликте с Россией. Об этом сообщает Politico.

«В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что весной 2026 года на базе будет размещено около 1,5 тысячи военных, а к 2027 году их численность увеличится до двух тысяч. «Мы больше не живем в мире», — сказал бригадный генерал Джейми Норман, комментируя учения.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, конфликт может начаться в 2030 году. Как считает министр, вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента.

    Обсудить
