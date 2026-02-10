Бывший принц Эндрю хотел тайно открыть совместный бизнес с Эпштейном в Китае

Бывший принц Эндрю хотел тайно открыть совместный бизнес с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном в Китае. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на электронные письма в рассекреченных файлах по «делу Эпштейна».

Из файлов следует, что брат короля Британии Карла III и осужденный финансист планировали открыть консалтинговую фирму в Пекине. Уточняется, что переговоры длились более пяти лет после освобождения Эпштейна. Эндрю планировал основать фирму после освобождения финансиста из тюрьмы.

Сам принц отрицал всяческие обвинения в причастности к сексуальной эксплуатации и связях со скандальным финансистом. Он отмечал, что якобы разорвал отношения с Эпштейном в 2010 году.

