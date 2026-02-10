Фицо призвал Евросоюз начать переговоры с Россией, чтобы показать свою силу

Евросоюз продемонстрировал бы свою силу, если бы начал переговоры с Москвой, а не продолжал бы санкционную политику, проявляя слабость. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

По его словам, ЕС принимает 20-й пакет санкций и думает, что так он показывает силу.

«Сильными мы будем тогда, когда лидеры Европейского союза, лидеры крупных стран наберутся смелости и будут вести переговоры с Россией», — указал политик и призвал к диалогу с Москвой.

Он отметил, что принятие ограничительных мер — это демонстрация слабости, а не силы Европейского союза.

Ранее стало известно, что под санкции ЕС рискуют попасть восемь российских нефтезаводов.