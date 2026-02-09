Реклама

20:33, 9 февраля 2026

Евросоюз нацелил новые санкции на несколько российских заводов

Reuters: Под санкции ЕС рискуют попасть восемь российских нефтезаводов
Кирилл Луцюк

Фото: ToppyBaker / Shutterstock / Fotodom

Санкции Европейского союза (ЕС), которые Брюссель собрался ввести против России в рамках 20-го пакета, могут распространиться на несколько российских предприятий. Об этом со ссылкой на документы Европейской службы внешних связей сообщило Reuters.

В них говорится, что ограничения могут распространиться на восемь российских нефтеперерабатывающих заводов. В их числе Туапсинский НПЗ.

До этого сообщалось, что ЕС впервые собрался направить санкции против портов третьих стран за операции с российской нефтью. Речь идет о портах Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии. Кроме того, новый пакет мер включает запреты на импорт металлов, в том числе никелевых слитков, железной руды и концентратов, нерафинированной и переработанной меди, а также различных видов металлолома, таких как алюминий. Кроме того, пакет запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меховых изделий. Санкции распространятся на два киргизских банка — «Керемет» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии», а также на банки в Лаосе и Таджикистане.

