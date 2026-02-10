Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:52, 10 февраля 2026Мир

Главком ВС Нидерландов признал успехи армии России

Главком ВС Нидерландов Эйхелсхейм признал продолжающиеся успехи армии России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Нидерландов генерал Онно Эйхелсхейм в интервью газете Defensiekrant заявил, что Россия продолжает успешно продвигаться в зоне специальной военной операции.

«Россия продолжает добиваться территориальных успехов. (...) Я убежден, будет достигнуто прекращение огня», — отметил он.

Между тем, по словам главкома, Нидерланды считают «маловероятным» сценарий окончания конфликта в краткосрочной перспективе.

Ранее в Кремле сделали заявление о продолжении спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва будет вести боевые действия, пока Киев не примет необходимых решений для мирного урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Россиянин с игрушечным автоматом напугал жителей высоток

    Украинскому скелетонисту запретили использовать на Олимпиаде расхваленный Зеленским шлем

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

    Мужчин предупредили о серьезных последствиях увеличения пениса

    Попавшая на обложку Vogue российская модель показала фото в бикини и вызвала ажиотаж

    На Украине заметили новую способность российских «Гераней» после отключения Starlink

    Главком ВС Нидерландов признал успехи армии России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok