Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:51, 10 февраля 2026Бывший СССР

Киевляне перекрыли улицы из-за отсутствия света

Жители Киева перекрыли дороги из-за отсутствия света и тепла
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Киева перекрыли дороги на улице Уинстона Черчилля и на бульваре Верховной Рады из-за отсутствия света и тепла. Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, в домах киевлян уже неделю нет отопления, а в последние два дня полностью отсутствует электричество. Из-за этого температура в квартирах снизилась до 6-8 градусов.

«Теперь группа ДТЭК решила поиграть, и на те два часа, когда якобы есть свет, просто не подает напряжение или подает одну фазу, и ни один из приборов не работает», — написал Кравец.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Киеве обстановка с энергетикой остается самой сложной в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    На атакованной ВС России авиабазе под Киевом ликвидированы десятки бойцов

    Женщина вышла замуж за приговоренного к пожизненному сроку и забеременела от него

    Врач предупредила о неожиданном побочном эффекте пышных лобковых волос

    Сильное землетрясение произошло в Краснодарском крае

    На Западе заявили о новых уступках Украины

    Одна западная страна неожиданно захотела остановить финансирование Украины

    У должника на Украине конфисковали пень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok