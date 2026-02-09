Зеленский прокомментировал энергетическую обстановку в Киеве

Зеленский: Самая сложная обстановка с энергетикой в Киеве

В Киеве обстановка с энергетикой остается самой сложной в стране. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Провел совещание по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов. Самая сложная ситуация по-прежнему в столице», — написал он.

Зеленский также поднял вопрос атомной генерации. По его словам, на Украине должно быть обеспечен больший уровень защиты. Украинский лидер подчеркнул, что Киев рассчитывает на поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) со стороны партнеров.

Ранее сообщалось, что атаки российских войск на энергетику Украины в январе оказались чрезвычайно эффективными из-за нехватки у Киева ракет к системам противовоздушной обороны, в том числе к комплексам Patriot.