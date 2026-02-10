Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:03, 10 февраля 2026Культура

Культовый режиссер и гитарист Radiohead заявили о плагиате в фильме о Мелании Трамп

Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд обвинили в плагиате авторов фильма «Мелания»
Андрей Шеньшаков
Джонни Гринвуд и Пол Томас Андерсон

Джонни Гринвуд и Пол Томас Андерсон. Фото: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Гитарист культовой группы Radiohead Джонни Гринвуд и известный режиссер Пол Томас Андерсон обвинили студию, выпустившую фильм о супруге Дональда Трампа Мелании, в использовании музыки без разрешения. Совместное заявление опубликовало издание Variety.

Музыкант и постановщик, которые вместе работали над фильмом «Призрачная нить», заявили, что фрагменты композиций Гринвуда из этой картины использовалась в документальной ленте «Мелания» незаконно.

«Universal не консультировалась с Джонни, что является нарушением авторского соглашения. В результате Джонни и Пол Томас Андерсон требуют убрать музыку из документального фильма», — говорится в сообщении.

Гринвуд и Андерсон сотрудничали на многих проектах режиссера. Звезда Radiohead писал музыку к хитам «Нефть» и «Лакричная пицца».

Ранее стало известно, что картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» получила номинацию на «Оскар». За приз в категории «Лучший фильм» она поборется с «Бугонией», «Формулой-1» и другими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В США высказались о замене Индией российской нефти американской

    Тихановская объяснила мотивы Лукашенко отпускать оппозиционеров

    ФАС проверит тарифы на «коммуналку» после жалоб россиян

    Автомобили Skywell оказались не нужны россиянам

    Тихановская захотела включить Белоруссию в сделку по Украине

    В Подмосковье женщина выгуливала собак на козырьке магазина

    Российская экс-стюардесса рассказала одну из самых безумных историй на борту самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok