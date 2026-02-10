Культовый режиссер и гитарист Radiohead заявили о плагиате в фильме о Мелании Трамп

Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд обвинили в плагиате авторов фильма «Мелания»

Гитарист культовой группы Radiohead Джонни Гринвуд и известный режиссер Пол Томас Андерсон обвинили студию, выпустившую фильм о супруге Дональда Трампа Мелании, в использовании музыки без разрешения. Совместное заявление опубликовало издание Variety.

Музыкант и постановщик, которые вместе работали над фильмом «Призрачная нить», заявили, что фрагменты композиций Гринвуда из этой картины использовалась в документальной ленте «Мелания» незаконно.

«Universal не консультировалась с Джонни, что является нарушением авторского соглашения. В результате Джонни и Пол Томас Андерсон требуют убрать музыку из документального фильма», — говорится в сообщении.

Гринвуд и Андерсон сотрудничали на многих проектах режиссера. Звезда Radiohead писал музыку к хитам «Нефть» и «Лакричная пицца».

Ранее стало известно, что картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» получила номинацию на «Оскар». За приз в категории «Лучший фильм» она поборется с «Бугонией», «Формулой-1» и другими.