08:31, 10 февраля 2026Силовые структуры

Молодая россиянка решила заработать на теракте ночью

На Алтае 18-летняя девушка попыталась поджечь железнодорожное оборудование
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

На Алтае 18-летняя девушка попыталась поджечь железнодорожное оборудование. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители установили, что жительница Бийска искала в мессенджере работу и согласилась на предложение неизвестного вывести из строя оборудование железной дороги, которое обуспечивало регулирование и безопасность движения поездов.

Для этого она, по инструкции куратора, который представился следователем, купила легковоспламеняющуюся жидкость и ночью отправилась на участок Западно-Сибирской железной дороги. Там девушка попыталась поджечь релейный шкаф, однако была замечена работниками ведомственной охраны железнодорожного транспорта.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Девушку взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что двух девушек задержали за оскорбительное видео о белгородцах.

