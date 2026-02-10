Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:45, 10 февраля 2026Экономика

Одна западная страна неожиданно захотела остановить финансирование Украины

Депутат Сассо: Парламент Италии обсудит остановку финансирования Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Valerio Rosati / Global Look Press

Группа депутатов нижней палаты итальянского парламента выступит с инициативой о прекращении финансирования Украины и отмене законопроекта, который предусматривает передачу средств президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил член Палаты депутатов Италии Россано Сассо в соцсети X.

Подчеркивается, что обсуждение и голосование состоятся 10 февраля в Риме.

«Мы считаем, что дальнейшая поставка оружия Зеленскому не поможет мирному процессу, и мир, достигнутый сегодня, предложит украинцам лучшие условия, чем мир, достигнутый завтра», — уточнил парламентарий.

Сассо отметил, что Киев давно дискредитировал себя крупными коррупционными скандалами, из-за чего любая помощь, посланная властям страны, не доходит до получателя.

Ранее сообщалось, что попытка стран Евросоюза договориться о кредите для Украины провалилась. Речь о 90 миллиардах евро, предназначавшихся для финансирования обороны республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    На Западе заявили о новых уступках Украины

    Одна западная страна неожиданно захотела остановить финансирование Украины

    У должника на Украине конфисковали пень

    Девушка раскрыла тайну неприятного дядюшки и была названа дурой

    В России раскрыли подробности уничтожения украинского вертолета Ми-24

    Центр вербовки наемников ВСУ занялся наймом бразильцев

    Учительницу биологии обвинили в сексе со школьницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok