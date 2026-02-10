Депутат Сассо: Парламент Италии обсудит остановку финансирования Украины

Группа депутатов нижней палаты итальянского парламента выступит с инициативой о прекращении финансирования Украины и отмене законопроекта, который предусматривает передачу средств президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил член Палаты депутатов Италии Россано Сассо в соцсети X.

Подчеркивается, что обсуждение и голосование состоятся 10 февраля в Риме.

«Мы считаем, что дальнейшая поставка оружия Зеленскому не поможет мирному процессу, и мир, достигнутый сегодня, предложит украинцам лучшие условия, чем мир, достигнутый завтра», — уточнил парламентарий.

Сассо отметил, что Киев давно дискредитировал себя крупными коррупционными скандалами, из-за чего любая помощь, посланная властям страны, не доходит до получателя.

Ранее сообщалось, что попытка стран Евросоюза договориться о кредите для Украины провалилась. Речь о 90 миллиардах евро, предназначавшихся для финансирования обороны республики.