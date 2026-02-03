Попытка стран ЕС договориться о кредите для Украины провалилась

Politico: ЕС не смог договориться о кредите в размере 90 млрд евро для Украины

Европейский союз (ЕС) не смог договориться о многомиллиардном кредите для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам четырех неназванных европейских дипломатов, послы ЕС не смогли договориться о кредите в размере 90 миллиардов евро для финансирования обороны Украины. Кроме того, в Евросоюзе не смогли согласовать позиции по доступу Великобритании и других стран, не входящих в ЕС, к сделкам по закупкам, финансируемым за счет кредита. В частности, против вовлечения третьих государств выступила Франция, которая при этом поддержала участие Британии.

«Франция никогда не была против участия Великобритании в предоставлении кредита Украине. Наша единственная точка зрения заключается в том, что третьи страны также должны вносить финансовый вклад, иначе они окажутся в лучшем положении, чем сами государства — члены ЕС, что было бы несправедливо», — подчеркнул неназванный французский дипломат.

Ранее сообщалось, что Франция требует от Великобритании крупных вложений в военные контракты ЕС для Украины в обмен на допуск Лондона к ним.