10:30, 3 февраля 2026Мир

Франция выдвинула Британии требование по Украине

Telegraph: Франция требует от Британии вложений в военные контракты для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Франция требует от Великобритании крупных вложений в военные контракты Европейского союза (ЕС) для Украины в обмен на допуск Лондона к ним. Об этом пишет Telegraph.

По данным издания, Франция заблокировала участие Британии в военных контрактах ЕС, так как заинтересована в том, чтобы средства были использованы для развития оружейной промышленности объединения. При этом Париж выдвинул требование на случай, если Лондон все же будет допущен к контрактам.

«Дипломат ЕС сообщил Telegraph, что Франция настаивает на том, чтобы любой британский вклад в этот проект в обмен на участие был как можно выше», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что страны ЕС обсуждают возможность обязать страны вне блока платить авансовый взнос для того, чтобы заключить соглашения с Украиной с использованием средств одобренного ей кредита ЕС в 90 миллиардов евро.

