23:48, 29 января 2026

ЕС допустил введение взносов за контракты с Киевом

Bloomberg: ЕС может обязать страны вне блока вносить взнос за контракты с Киевом
Марина Совина
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) обсуждают возможность обязать страны вне блока платить авансовый взнос для того, чтобы заключить контракты с Украиной с использованием средств одобренного ей кредита ЕС в 90 миллиардов евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Некоторые страны-члены настаивают на том, чтобы страны не из ЕС были обязаны платить авансовый взнос, чтобы заключить контракт с Украиной», — указало агентство.

Ранее на Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта.

