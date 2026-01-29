Реклама

16:00, 29 января 2026Мир

На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

Профессор Дизен увидел в помощи ЕС Украине путь к эскалации конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) могло бы стать ключевым элементом мирного соглашения. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, раскритиковав текущий подход Запада, который, по его словам, ведет только к эскалации.

«Почему "помощь Украине" всегда подразумевает эскалацию и затягивание войны?» — задался вопросом политолог.

Ранее Дизен заявил, что европейские лидеры неконструктивно подходят к вопросу переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Эксперт написал, что это происходит после четырех лет организации «мирных саммитов», на которые Россия не приглашается и на которых не обсуждаются вопросы мирного урегулирования.

Профессор также обратил внимание, что в условиях провала Запада на Украине европейские лидеры, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, предъявляют к России абсурдные требования, чем только ухудшают будущую переговорную позицию для себя и Киева.

