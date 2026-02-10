Умер адвокат Генрих Падва

Россия
09:55, 10 февраля 2026Россия

Отец двух участников СВО остался без крыши над головой и документов

В Чувашии отец двух участников СВО лишился дома и документов из-за пожара
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Чувашии отец двух участников специальной военной операции (СВО) на Украине остался без крыши над головой. Мужчина лишился дома и документов из-за пожара, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, россиянин потерял дом из-за внезапного возгорания, точную причину которого еще предстоит уточнить. С его слов, в панике он не успел спасти документы и остался без крова в холодное время года.

«Сыновья далеко, дом сгорел... Я думал, это конец», — сказал пострадавший.

На данный момент мужчину переселили во временное жилье, а также помогли в восстановлении документов.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Якутии вернулся с фронта и потерял все имущество, так как за несколько дней до этого в его квартире произошел пожар.

