Отец двух участников СВО остался без крыши над головой и документов

В Чувашии отец двух участников специальной военной операции (СВО) на Украине остался без крыши над головой. Мужчина лишился дома и документов из-за пожара, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, россиянин потерял дом из-за внезапного возгорания, точную причину которого еще предстоит уточнить. С его слов, в панике он не успел спасти документы и остался без крова в холодное время года.
«Сыновья далеко, дом сгорел... Я думал, это конец», — сказал пострадавший.
На данный момент мужчину переселили во временное жилье, а также помогли в восстановлении документов.
Ранее сообщалось, что боец СВО из Якутии вернулся с фронта и потерял все имущество, так как за несколько дней до этого в его квартире произошел пожар.