После гибели экс-супруги миллиардера Галицкого в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза

В ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза после гибели Алии Галицкой

После гибели бывшей супруги миллиардера Александра Галицкого Алии в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС) провели судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Галицкой Дмитрия Емельянова.

Также он рассказал, что следователь дал разрешение на захоронение женщины, ее похоронят в ближайшее время.

8 февраля стало известно, что Галицкая покончила с собой в ИВС. Там она находилась после ареста по уголовному делу о клевете. По версии следствия, экс-супруга вымогала у Галицкого от 160 до 300 миллионов долларов, угрожая распространить заведомо ложные сведения в отношении миллиардера. Незадолго до гибели женщина записала обращение российскому президенту Владимиру Путину, в котором рассказала, что ее экс-супруг поддерживает Украину.