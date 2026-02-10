Умер адвокат Генрих Падва

08:50, 10 февраля 2026Силовые структуры

После гибели экс-супруги миллиардера Галицкого в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза

В ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза после гибели Алии Галицкой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Анастасии Кашеваровой

После гибели бывшей супруги миллиардера Александра Галицкого Алии в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС) провели судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Галицкой Дмитрия Емельянова.

Также он рассказал, что следователь дал разрешение на захоронение женщины, ее похоронят в ближайшее время.

8 февраля стало известно, что Галицкая покончила с собой в ИВС. Там она находилась после ареста по уголовному делу о клевете. По версии следствия, экс-супруга вымогала у Галицкого от 160 до 300 миллионов долларов, угрожая распространить заведомо ложные сведения в отношении миллиардера. Незадолго до гибели женщина записала обращение российскому президенту Владимиру Путину, в котором рассказала, что ее экс-супруг поддерживает Украину.

