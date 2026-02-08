Бывшая жена российского миллиардера покончила с собой в камере ИВС. Она находилась под арестом по обвинению в клевете

В изоляторе временного содержания (ИВС) подмосковной Истры покончила с собой бывшая жена российского миллиардера Александра Галицкого Алия. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

По ее словам, женщина находилась в камере одна. У правозащитницы возникли в связи со случившемся вопросы к полиции, в ведении которой находится ИВС. Также она указала на ужесточившуюся политику в отношении инвалидов, женщин, стариков и детей, которых за последние два года стали чаще сажать.

Уважаемые следователи, прокуроры, судьи! Хватит сажать людей в СИЗО. Половина людей, находящихся сейчас за решеткой до приговора, могли бы быть дома под подпиской или домашним арестом. Могли бы работать, лечиться, обнимать своих близких Ева Меркачева член Совета по правам человека при президенте России

Изначально в СМИ прошла информация, что Галицкая якобы покончила в собой в СИЗО, однако ФСИН России опровергла это. В ведомстве указали, что в изоляторах Московского региона суицидов не происходило. Кроме того, добавили в службе, Галицкая в СИЗО Москвы и области не поступала.

Алию Галицкую обвиняли в клевете

Адвокат миллиардера Анна Бутырина объяснила, что в отношении Галицкой было возбуждено уголовное дело о клевете (часть 5 статьи 128.1 УК РФ). По версии следствия, якобы она вымогала у бывшего мужа от 160 до 300 миллионов долларов, угрожая распространить заведомо ложные сведения в отношении миллиардера. 6 февраля Истринский городской суд Московской области арестовал Галицкую до 3 апреля.

При этом юрист отметила, что женщина не была женой российскому миллиардеру. В начале октября 2025 года она подала в Пресненский суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества, в рамках которого был наложен арест на недвижимость бизнесмена, чья кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, но рыночная цена может превышать 1,2 миллиарда рублей. В активе — квартира на Патриарших прудах в Москве с двумя машино-местами, еще квартира в центре столицы, загородный коттедж на Новорижском шоссе.

Галицкие не смогли договориться о проживании дочерей

После развода Галицких в марте 2025 года Верховный суд Калифорнии определил, что две дочери бывших супругов, имеющие российское и американское гражданство, будут жить с матерью, но, по сообщению СМИ, в конце мая отец забрал их из школы в Подмосковье и увез. Женщина смогла встретиться с детьми в Швейцарии, но не забрала их обратно из-за отсутствия документов и обратилась в правоохранительные органы в российской столице.

Миллиардер также обратился в суд. Истец указал, что дети имеют «большую привязанность к отцу», в связи с чем он попросил разрешить им жить с ним, а с бывшей супруги взыскивать до 18-летия старшей дочери треть ежемесячного дохода, а позднее, до того как 18 лет исполнится младшей, — четверть его размера.