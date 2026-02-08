В изоляторе временного содержания (ИВС) подмосковной Истры покончила с собой бывшая жена российского миллиардера Александра Галицкого Алия. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.
По ее словам, женщина находилась в камере одна. У правозащитницы возникли в связи со случившемся вопросы к полиции, в ведении которой находится ИВС. Также она указала на ужесточившуюся политику в отношении инвалидов, женщин, стариков и детей, которых за последние два года стали чаще сажать.
Уважаемые следователи, прокуроры, судьи! Хватит сажать людей в СИЗО. Половина людей, находящихся сейчас за решеткой до приговора, могли бы быть дома под подпиской или домашним арестом. Могли бы работать, лечиться, обнимать своих близких
Изначально в СМИ прошла информация, что Галицкая якобы покончила в собой в СИЗО, однако ФСИН России опровергла это. В ведомстве указали, что в изоляторах Московского региона суицидов не происходило. Кроме того, добавили в службе, Галицкая в СИЗО Москвы и области не поступала.
Алию Галицкую обвиняли в клевете
Адвокат миллиардера Анна Бутырина объяснила, что в отношении Галицкой было возбуждено уголовное дело о клевете (часть 5 статьи 128.1 УК РФ). По версии следствия, якобы она вымогала у бывшего мужа от 160 до 300 миллионов долларов, угрожая распространить заведомо ложные сведения в отношении миллиардера. 6 февраля Истринский городской суд Московской области арестовал Галицкую до 3 апреля.
При этом юрист отметила, что женщина не была женой российскому миллиардеру. В начале октября 2025 года она подала в Пресненский суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества, в рамках которого был наложен арест на недвижимость бизнесмена, чья кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, но рыночная цена может превышать 1,2 миллиарда рублей. В активе — квартира на Патриарших прудах в Москве с двумя машино-местами, еще квартира в центре столицы, загородный коттедж на Новорижском шоссе.
Галицкие не смогли договориться о проживании дочерей
После развода Галицких в марте 2025 года Верховный суд Калифорнии определил, что две дочери бывших супругов, имеющие российское и американское гражданство, будут жить с матерью, но, по сообщению СМИ, в конце мая отец забрал их из школы в Подмосковье и увез. Женщина смогла встретиться с детьми в Швейцарии, но не забрала их обратно из-за отсутствия документов и обратилась в правоохранительные органы в российской столице.
Миллиардер также обратился в суд. Истец указал, что дети имеют «большую привязанность к отцу», в связи с чем он попросил разрешить им жить с ним, а с бывшей супруги взыскивать до 18-летия старшей дочери треть ежемесячного дохода, а позднее, до того как 18 лет исполнится младшей, — четверть его размера.