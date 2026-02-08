Реклама

14:53, 8 февраля 2026

Под арестом покончила с собой бывшая жена российского миллиардера

В ИВС Истры покончила с собой Галицкая
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Лия Базикова / VKontakte

В изоляторе временного содержания (ИВС) подмосковной Истры покончила с собой бывшая жена российского миллиардера Алия Галицкая. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

По ее словам, женщина находилась в камере одна. У правозащитницы возникли в связи со случившемся вопросы к полиции, в ведении которой находится ИВС. Также она указала на ужесточившуюся политику в отношении инвалидов, женщин, стариков и детей, которых за последние два года стали чаще сажать.

«Уважаемые следователи, прокуроры, судьи! Хватит сажать людей в СИЗО. Половина людей, находящихся сейчас за решеткой до приговора, могли бы быть дома под подпиской или домашним арестом. Могли бы работать, лечиться, обнимать своих близких», — написала Меркачева.

ФСИН России опровергла распространившуюся в СМИ информацию о том, что Галицкая покончила с собой в следственном изоляторе. «В СИЗО Московского региона суицидов не происходило. Кроме того, уведомляем, что Галицкая А. в СИЗО Москвы и области не поступала», — уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

В 2021 году из истринского изолятора временного содержания сбежали пятеро арестантов во главе с Александром Мавриди, который застрелил из арбалета «колбасного короля» Владимира Маругова.

