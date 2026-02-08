Появились подробности о покончившей с собой бывшей жене российского миллиардера

Тарарев: ОПК проведет проверку после суицида Галицкой в ИВС Истры

Адвокат Анна Бутырина прояснила статус покончившей с собой в изоляторе временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре Алии Галицкой. Юрист заявила «Известиям», что женщина не была женой российскому миллиардеру.

По ее словам, Галицкая сменила фамилию по собственной инициативе. Адвокат, представляющая интересы бизнесмена, уточнила, что на 10 февраля был назначен суд по разделу имущества между партнерами. Бутырина указала, что Алия вымогала у Александра от 160 до 300 миллионов долларов. По версии следствия, женщина угрожала ему распространением порочащих его честь сведений.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Московской области намерена провести проверку в ИВС, где произошло ЧП, сообщил РИА Новости председатель организации Александр Тарарев. Будет создана рабочая группа, в которую войдут не менее двух членов ОНК, добавил почетный председатель подмосковной комиссии Сергей Леонов.

По его словам, правозащитники проверят обеспечение законных прав и свобод, а также условия содержания подозреваемых и обвиняемых.

Истринский городской суд Московской области 6 февраля арестовал Алию Галицкую до 3 апреля по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. В начале октября 2025 года она подала в Пресненский суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества, в рамках которого был наложен арест на недвижимость бизнесмена, чья кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, но рыночная цена может превышать 1,2 миллиарда рублей. По делу назначена экспертиза, которая установит стоимость активов.

В их числе квартира на Патриарших прудах в Москве с двумя машиноместами, загородный коттедж на Новорижском шоссе, квартира в центре столицы.

ФСИН России опровергла распространившуюся в СМИ информацию о том, что бывшая жена миллиардера Алия Галицкая покончила с собой в СИЗО. «В СИЗО Московского региона суицидов не происходило. Кроме того, уведомляем, что Галицкая А. в СИЗО Москвы и области не поступала», — уточнили в федеральной службе.

Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, утверждала член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, женщина находилась в камере одна.

