Силовые структуры
13:19, 9 февраля 2026Силовые структуры

Погибшая в ИВС экс-супруга миллиардера Галицкого обвинила его в поддержке Украины

Экс-супруга Галицкого заявила перед смертью, что он поддерживает Украину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Анастасия Кашеварова»

Бывшая супруга миллиардера Александра Галицкого Алия перед гибелью записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает в Telegram журналист и общественник, глава автономной некоммерческой организации «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Видео оказалось в ее распоряжении. В нем Галицкая рассказывает, что после рождения дочерей узнала, что у Галицкого есть другая семья, и решила с ним развестись, из-за чего между ними начался конфликт. Супруг давил ее связями и деньгами, угрожал. Также, по словам экс-супруги миллиардера, тот открыто поддерживает Украину и главу государства Владимира Зеленского и внушает общим дочерям ненависть к России.

Женщина выразила опасения, что экс-супруг вывезет детей в Европу.

8 февраля стало известно, что Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания (ИВС). Там она находилась после ареста по уголовному делу о клевете. По версии следствия, экс-супруга вымогала у Галицкого от 160 до 300 миллионов долларов, угрожая распространить заведомо ложные сведения в отношении миллиардера.

