14:28, 10 февраля 2026Силовые структуры

Пособник покушения на российского генерала ГРУ раскрыл детали своей вербовки

Васина завербовал Корба для выполнения поручений СБУ и покушения на Алексеева
Любовь Ширижик
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Пособник покушения на генерала Минобороны России Владимира Алексеева был завербован киллером. Об этом он сам рассказал на допросе в ФСБ России, передает ТАСС.

Третий задержанный правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после покушения на генерала ГРУ Алексеева, Павел Васин — сын Виктора Васина, также участвовавшего в преступлении.

Павел Васин 1981 года рождения был завербован Любомиром Корбой в сентябре 2025 года. На допросе он сообщил, что выполнял для СБУ поручения, а также возил Корбу во время подготовки покушения на Алексеева, следил за другими высокопоставленными сотрудниками Минобороны России.

Нападение на генерал-лейтенанта Алексеева было совершено 6 февраля утром в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Все произошло в момент, когда он вышел из квартиры, чтобы спуститься к служебной машине и поехать на работу. Алексеев уже пришел в сознание.

Корба и Васин-старший задержаны и признали свою вину в совершении преступления. Их сообщница Зинаида Серебрицкая объявлена в розыск, она успела скрыться на Украине.

