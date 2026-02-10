Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
20:48, 10 февраля 2026Россия

Появились кадры с места пожара в центре Москвы

Появилось видео с места пожара в многоэтажном доме в центре Москвы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с места пожара в многоэтажном жилом доме в центре Москвы. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видны местные жители, стоящие возле места ЧП. Помимо этого, автор видео показал почерневшую от огня внешнюю стену здания.

О пожаре в жилом доме в центре столицы стало известно вечером 10 февраля. Отмечалось, что на крыше здания был виден огонь на большой площади. По данным Telegram-канала «112», возгорание могло начаться с комнаты консьержа.

Затем появилось видео спасения людей из горящей многоэтажки.

