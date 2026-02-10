Жилой многоэтажный дом загорелся в центре Москвы

Пожар начался в жилом многоэтажном доме в центре Москвы

Многоэтажный жилой дом загорелся в центре Москвы на Пресненском Валу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что на крыше здания виден огонь на большой площади. По данным канала, возгорание могло начаться с комнаты консьержа. Жители с шестого по восьмой этаж просят о помощи.

На месте работают экстренные службы.

