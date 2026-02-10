Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
18:22, 10 февраля 2026Россия

Жилой многоэтажный дом загорелся в центре Москвы

Пожар начался в жилом многоэтажном доме в центре Москвы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Многоэтажный жилой дом загорелся в центре Москвы на Пресненском Валу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что на крыше здания виден огонь на большой площади. По данным канала, возгорание могло начаться с комнаты консьержа. Жители с шестого по восьмой этаж просят о помощи.

На месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга оставил вейп в машине, из-за чего транспортное средство загорелось. Отмечается, что электронная сигарета взорвалась в салоне авто, после чего возник пожар.

