09:17, 10 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта схема похищения денег у участника СВО в российском регионе

В Хакасии задержали трех человек за похищение 700 тысяч рублей у участника СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Хакасии задержали трех человек за похищение денег у участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

38-летнего жителя Красноярска и двух местных жительниц 45 и 54 лет заподозрили в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере. По версии следствия, не позднее июня 2025 года они объединились, чтобы похищать выплаты военнослужащих. Они убедили мужчину вступить в фиктивный брак с одной из фигуранток, заявив, что так тот сможет получить большего денежного довольствия.

После того, как мужчина заключил контракт на службу, задержанные убедили его передать банковскую карту, куда должны были поступать выплаты — якобы для сохранения денег. После этого они похитили 700 тысяч рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что на Алтае 18-летняя девушка решила заработать и попыталась поджечь железнодорожное оборудование.

