Мир
19:28, 10 февраля 2026Мир

Раскрыты планы США по поддержке граничащей с Россией страны

Вэнс: США направят Азербайджану катера для защиты территориальных вод
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Вашингтон намерен поставить Баку новые катера для усиления защиты территориальных вод республики. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Мы направим Азербайджану новые катера, чтобы помочь с защитой его территориальных вод», — сказал политик.

При этом он выразил надежду, что расширение экономических связей США и Азербайджана поможет закрепить мирное соглашение с Арменией.

Ранее США и Азербайджан подписали хартию о стратегическом партнерстве. «Состоялась церемония подписания "Хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки"», — говорится в сообщении.

