19:17, 10 февраля 2026Бывший СССР

США договорились о стратегическом партнерстве с соседом России

APA: США и Азербайджан подписали хартию о стратегическом партнерстве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

США и Азербайджан подписали хартию о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает агентство «Азери-Пресс» (APA).

«Состоялась церемония подписания "Хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки"», — говорится в сообщении.

На церемонии подписания Баку представлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, Вашингтон — вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Представитель Белого дома прибыл в Азербайджан 10 февраля. В столице республики — Баку — американского чиновника встретил Ильхам Алиев, после чего у них состоялся разговор за закрытыми дверями.

