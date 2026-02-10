США договорились о стратегическом партнерстве с соседом России

США и Азербайджан подписали хартию о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает агентство «Азери-Пресс» (APA).
«Состоялась церемония подписания "Хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки"», — говорится в сообщении.
На церемонии подписания Баку представлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, Вашингтон — вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
Представитель Белого дома прибыл в Азербайджан 10 февраля. В столице республики — Баку — американского чиновника встретил Ильхам Алиев, после чего у них состоялся разговор за закрытыми дверями.