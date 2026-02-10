Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
17:20, 10 февраля 2026Бывший СССР

Вэнс прибыл в Азербайджан и сделал рукой один жест

Вэнс прибыл в Азербайджан и показал поднятый палец вверх
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Азербайджан и показал поднятый вверх большой палец по прилете в республику. Кадры показало агентство APA в Telegram-канале.

На видео Вэнс выходит из самолета в аэропорту столицы республики — Баку. Он поприветствовал встречающих его представителей власти и СМИ, после чего показал жест рукой. Вместе с ним за руку вышел его сын.

Накануне Вэнс посетил соседнюю Армению. Там он подписал вместе с премьер-министром республики Николом Пашиняном соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома, параллельно пожелав победы на предстоящих парламентских выборах.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс посетит Армению и Азербайджан, где подпишет с Ереваном договор об атоме, а с Баку обсудит поставки оборонного оборудования.

