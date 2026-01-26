Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:53, 26 января 2026Бывший СССР

Вэнс посетит две постсоветские страны

Вице-президент Вэнс посетит Армению и Азербайджан в феврале
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Армению и Азербайджан в феврале. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на странице в соцсети Truth.

«В феврале вице-президент Вэнс посетит обе страны, чтобы поддержать наши усилия по установлению мира», — написал он.

Он также выразил благодарность за соблюдение мирных договоренностей премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Трамп назвал Карабахский конфликт одной из восьми войн, которую он остановил.

Американский лидер заявил, что США планируют заключить с Арменией Соглашение о мирном ядерном сотрудничестве, а также осуществлять поставки оборонного оборудования в Азербайджан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

    В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Собака помогла поймать убийцу и получила награду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok