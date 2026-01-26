Вэнс посетит две постсоветские страны

Вице-президент Вэнс посетит Армению и Азербайджан в феврале

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Армению и Азербайджан в феврале. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на странице в соцсети Truth.

«В феврале вице-президент Вэнс посетит обе страны, чтобы поддержать наши усилия по установлению мира», — написал он.

Он также выразил благодарность за соблюдение мирных договоренностей премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Трамп назвал Карабахский конфликт одной из восьми войн, которую он остановил.

Американский лидер заявил, что США планируют заключить с Арменией Соглашение о мирном ядерном сотрудничестве, а также осуществлять поставки оборонного оборудования в Азербайджан.