Бывший СССР
17:34, 10 февраля 2026Бывший СССР

Алиев встретил Вэнса и пригласил поговорить за закрытыми дверями

Президент Азербайджана Алиев встретил вице-президента Вэнса в Баку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил вице-президента Джей Ди Вэнса в Баку с почетным караулом. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на корреспондентов.

«На площади, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь вице-президента США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса», — сообщают журналисты.

Позже Алиев пригласил Вэнса поговорить и обсудить повестку дня за закрытыми дверями. Уточняется, что разговор был кратким.

Накануне Вэнс совершил визит в Армению. Там он подписал вместе с премьер-министром республики Николом Пашиняном соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома, а также пожелал победы на предстоящих парламентских выборах.

26 января президент США Дональд Трамп рассказал, что Вэнс в Баку обсудит поставки оборонного оборудования.

