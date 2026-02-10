Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:39, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиян призвали не грубить мошенникам из-за риска мести

Эксперт Голованов призвал не грубить мошенникам, так как они могут отомстить
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Телефонным мошенникам не следует грубить, так как они могут отомстить. Об этом риске россиян предупредил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, его слова передает Пятый канал.

По словам Голованова, если человеку позвонил мошенник, то следует его спокойно выслушать, сообщить, что его предложение неинтересно, и положить трубку. «Ни в коем случае не спорить, не угрожать, не спрашивать, кому принадлежит та или иная территория. Вот не надо. Потому что мошенник может в этот момент начать мстить», — призвал эксперт.

Материалы по теме:
Мошенники похитили миллионы рублей у российских знаменитостей. Почему они не испугались мести генерала КГБ и звезд?
Мошенники похитили миллионы рублей у российских знаменитостей.Почему они не испугались мести генерала КГБ и звезд?
6 января 2025
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию. Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию.Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
24 сентября 2025

Он объяснил, что, чтобы отомстить, злоумышленники устраивают так называемый «смс-бомбинг» — отправляют на телефон жертвы сотни сообщений с кодами подтверждения и ссылками для регистрации в различных сервисах. Кроме того, мошенники также отравляют множество уведомлений через мессенджеры, из-за чего человеку становится трудно пользоваться телефоном, а его батарея быстрее разряжается.

«Если начинается такая атака, то телефон нужно выключать. Самое простое еще — обратиться к сотовому оператору, взять дополнительный номер на некоторое время», — отметил Голованов.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали обманывать россиян от лица Интерпола и Европола. Отмечалось, что аферисты создают поддельные сайты организаций и предлагают помощь тем, кто пострадал от финансового мошенничества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ назвали ересью слова командира «Ахмата» о православии. Что он сказал о христианах и мусульманах?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    Лавров высказался о поведении Зеленского после встречи с Путиным

    Помолвочное кольцо 59-летней Холли Берри оценили более чем в 16 миллионов рублей

    «Калашников» оценил «СКАТ»

    Цех с незаконным товаром на миллиард рублей попал на видео

    Захарова оценила французов фразой «под овечьей шкурой давно не волки, а тоже бараны»

    Названы недовольные проектом запрета услуг по перевозке российской нефти страны Европы

    Слова Макрона о возобновлении диалога с Россией объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok