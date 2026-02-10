Россиян призвали не грубить мошенникам из-за риска мести

Эксперт Голованов призвал не грубить мошенникам, так как они могут отомстить

Телефонным мошенникам не следует грубить, так как они могут отомстить. Об этом риске россиян предупредил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, его слова передает Пятый канал.

По словам Голованова, если человеку позвонил мошенник, то следует его спокойно выслушать, сообщить, что его предложение неинтересно, и положить трубку. «Ни в коем случае не спорить, не угрожать, не спрашивать, кому принадлежит та или иная территория. Вот не надо. Потому что мошенник может в этот момент начать мстить», — призвал эксперт.

Он объяснил, что, чтобы отомстить, злоумышленники устраивают так называемый «смс-бомбинг» — отправляют на телефон жертвы сотни сообщений с кодами подтверждения и ссылками для регистрации в различных сервисах. Кроме того, мошенники также отравляют множество уведомлений через мессенджеры, из-за чего человеку становится трудно пользоваться телефоном, а его батарея быстрее разряжается.

«Если начинается такая атака, то телефон нужно выключать. Самое простое еще — обратиться к сотовому оператору, взять дополнительный номер на некоторое время», — отметил Голованов.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали обманывать россиян от лица Интерпола и Европола. Отмечалось, что аферисты создают поддельные сайты организаций и предлагают помощь тем, кто пострадал от финансового мошенничества.

