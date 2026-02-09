Реклама

16:18, 9 февраля 2026

Мошенники начали обманывать россиян от имени Интерпола

Евгения Наумова
Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Мошенники начали атаковать россиян от имени Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и полицейской службы Европейского союза (Европол). О новом способе обмана, который придумали аферисты, предупредили в компании по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени CICADA8, передают «Известия».

Сообщается, что злоумышленники создают внешне похожие на сайты Интерпола и Европола страницы, на которых предлагают помощь людям, пострадавшим от финансовых мошеннических схем. От пользователей требуют ввести ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Утверждается что это поможет найти преступников и вернуть похищенные деньги.

После этого аферисты по телефону или в мессенджере связываются с человеком, оставившим личные данные, и выманивают у него деньги. Как уточнили в компании, мошенники могут пытаться убедить жертву перевести средства на так называемый безопасный счет или совершить противоправные действия под видом помощи в расследовании.

В CICADA8 подчеркнули, что правоохранительные органы никогда не запрашивают персональную информацию через сайты, состоящие из одной страницы. Если пользователь стал жертвой мошенничества, то ему необходимо обращаться в официальные приемные МВД или направлять обращение через портал «Госуслуги», добавили в компании.

Ранее стало известно, что мошенники могут оформить покупки в рассрочку, получив доступ к аккаунту пользователя на маркетплейсе. Чтобы не пострадать от действий злоумышленников, россиянам, в частности, посоветовали включать двухфакторную аутентификацию.

