10:08, 9 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли схему мошенников с заработком на маркетплейсах

МВД: Мошенники оформляют рассрочку на граждан через их аккаунты на маркетплейсах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники могут оформить покупки в рассрочку, получив доступ к аккаунту гражданина на маркетплейсе. Подробности схемы обмана раскрыло МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Отмечается, что злоумышленники могут завладеть аккаунтом через схему с дополнительным заработком. В этом случае мошенники размещают в соцсетях и мессенджерах рекламу с предложением подработки на маркетплейсах. «Мошенники представляются участниками партнерских программ и просят для повышения рейтинга оформить покупку за вознаграждение», — объяснили в ведомстве.

Правоохранители подчеркнули, что для того, чтобы захватить профиль, аферисты могут использовать фишинговые сайты, поддельные страницы авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения.

Получив в распоряжение учетную запись на маркетплейсе, злоумышленники совершают покупки в рассрочку и через систему «сплит», предполагающую оплату товара частями. «Мошенники оформляют заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты, их сообщники получают товар, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта», — добавили в МВД.

В ведомстве объяснили, что защититься от такой схемы обмана можно, установив самозапрет на кредиты. Кроме того, россиянам порекомендовали включать двухфакторную аутентификацию и соблюдать базовые правила кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний. В подобных посланиях злоумышленники утверждают, что руководитель компании проводит обновление электронного списка жильцов.

