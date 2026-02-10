Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
11:59, 10 февраля 2026Бывший СССР

Российская армия взяла под контроль Зализничное Запорожской области

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Армия России взяла под контроль Зализничное Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Подразделения группировки войск "Восток" освободили Зализничное (Железнодорожное) в Запорожской области. Наступление вели гвардейцы 114-го мотострелкового полка 127-й мсд 5-й армии», — говорится в публикации.

Под контроль был взят подготовленный район обороны противника глубиной до четырех километров и площадью более 18 квадратных метров, а также зачищено свыше 500 зданий.

В ходе операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 15 единиц техники, свыше 20 гексакоптеров «Баба-Яга» и 4 наземных роботизированных комплекса.

Ранее российские войска прорвали границу с Украиной на новом участке Харьковской области и взяли под контроль приграничное село Дегтярное. Оно расположено восточнее Волчанска у российской границы.

