Бывший СССР
10:07, 6 февраля 2026Бывший СССР

Российские войска прорвали границу с Украиной на новом участке

ВС России взяли под контроль приграничное село Дегтярное в Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска прорвали границу с Украиной на новом участке Харьковской области и взяли под контроль приграничное село Дегтярное. Об этом в Telegram сообщает украинский аналитический проект Deep State.

«Противник занял Дегтярное, а также продвинулся вблизи Грабовского, Милаевки и Никифоровки», — говорится в публикации.

Село расположено восточнее Волчанска у российской границы.

Ранее сообщалось, что шесть бойцов ВСУ не выжили под Купянском в Харьковской области. Их не стало из-за голода и мороза, они не дождались помощи командования.

