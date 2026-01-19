Реклама

09:34, 19 января 2026Бывший СССР

Бойцы ВСУ начали гибнуть от голода и мороза на одном из ключевых направлений

Shot: 6 бойцов ВСУ погибли под Купянском от голода и мороза
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Шесть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли под Купянском в Харьковской области от голода и мороза, не дождавшись помощи от командования. О критической ситуации со снабжением украинских войск на одном из ключевых направлений фронта сообщает Telegram-канал Shot.

«В ходе зачистки блиндажа противника в районе Петропавловки было обнаружено шесть тел военнослужащих ВСУ, у всех предварительная причина смерти — обморожение. Солдаты просто перестали получать помощь и провизию от своих сослуживцев и скончались», — говорится в публикации.

Отмечается, что российским войскам удается эффективно нарушать логистику ВСУ на направлении с помощью беспилотников, уничтожая украинские силы ротации на подходе к позициям.

Ранее российские военные уничтожили под Купянском тайный командный штаб ВСУ. По словам российского генерал-майора Владимира Попова, речь идет о батальонном либо армейском командном пункте, расположенном вблизи переднего края обороны — в радиусе 25-30 километров от линии соприкосновения.

