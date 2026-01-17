Российские военные разбили тайный командный штаб ВСУ

Генерал Попов: Миномет «Тюльпан» ВС РФ разбил тайный бункер ВСУ под Купянском

Российские военные разбили тайный командный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области, заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru.

По словам Попова, речь идет о батальонном либо армейском командном пункте, расположенном вблизи переднего края обороны — в радиусе 25-30 километров от линии соприкосновения. Миномет «Тюльпан» обладает значительной мощностью, имеет крупный диаметр и калибр, способен пробивать грунтовый слой глубиной до одного-двух метров с последующим подрывом.

Что касается штабного укрытия, оно представляет собой временное сооружение, которое может быть возведено из бетонных плит умеренной прочности либо из дерева. Как правило, такие укрытия утеплены и отделаны изнутри, углублены в землю примерно на два метра, с дополнительной грунтовой насыпью сверху.

«Разведка докладывает об обнаружении подобных штабов, и тогда уже работают минометные системы, такие как "Тюльпан", или бросают авиационные планирующие бомбы, например, ФАБ-500 или ФАБ-1500, которые точно накроют пункт», — добавил он.

Ранее о непрекращающихся попытках ВСУ атаковать Купянск сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, Киев перебрасывает к городу свои лучшие подразделения.