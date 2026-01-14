Марочко: ВСУ не прекращают атаковать у Купянска Харьковской области

Украинские военные не прекращают атаковать у Купянска Харьковской области. Бойцы пытаются показать хоть какие-то успехи в зоне специальной военной операции. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, для боев у Купянска украинская сторона перебрасывает свои лучшие подразделения, пишет ТАСС.

«Если мы говорим, почему противник не оставляет попыток зайти в Купянск и выбить наших военнослужащих, то здесь преследуются политические цели, потому что Зеленскому нужно показывать какие-то успехи», — объяснил он.

Военный эксперт также отметил, что у российских военных под городом есть успехи, несмотря на постоянные накаты противника.

Ранее в СМИ появилась информация, что Вооруженные силы Украины предприняли десятки неудачных контратак на Купянск. Также утверждалось, что на этом направлении украинская армия потеряла около 260 человек.

Несколькими днями ранее Вооруженные силы России отразили две атаки Вооруженных сил Украины на купянском направлении в Харьковской области.