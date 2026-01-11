Реклама

Россия
12:52, 11 января 2026

Российская армия отразила две атаки ВСУ в Харьковской области

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«На купянском направлении отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что украинская армия безуспешно попыталась установить флаг страны на здание городской администрации с помощью беспилотного летательного аппарата.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные уничтожили и флаг, и дрон. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 15 украинских боевиков, добавили в Минобороны.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ атаковали школу в городе Бердянск. Глава региона отметил, что пострадавших в результате атаки нет.

