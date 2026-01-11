Shot: ВСУ предприняли более 30 неудачных контратак на Купянск с начала года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли десятки неудачных контратак на Купянск. Об этом сообщает Shot в Telegram.

«Более 30 контратак предприняли ВСУ на Купянск с начала года — все они провалились», — отмечает издание. Shot также добавило, что на этом направлении украинская армия потеряла около 260 человек.

Как стало известно Shot, недавно ВСУ предприняли попытку провести ротацию из блиндажей в лесополосе в районе села Глушковка, однако им не удалось этого сделать. По данным издания, российские операторы дронов нанесли точный удар, уничтоживший личный состав ВСУ и технику.

Ранее сообщалось, что ВСУ по ошибке уничтожили часть украинского полка. Отмечалось, что это произошло из-за того, что украинских солдат приняли за российских.