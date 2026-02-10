Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:36, 10 февраля 2026Силовые структуры

Следователям разрешили привлечь председателя российского суда

ВККС дала согласие возбудить дело против председателя суда Антрацита Костулина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom  

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на возбуждение уголовного дела против председателя Антрацитовского городского суда Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Костулина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента с заседания коллегии.

Следствие считает Костулина причастным к получению взятки в особо крупном размере. Предварительно, в июне 2024 года он получил 1,5 миллиона рублей взятки через посредника за вынесение приговора с минимальным наказанием для местного жителя. Получение денег происходило под контролем ФСБ.

Ранее глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Костулина. Сам председатель не признает себя виновным. Он просил отклонить представление главы СК.

