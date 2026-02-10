Следователям разрешили привлечь председателя российского суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на возбуждение уголовного дела против председателя Антрацитовского городского суда Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Костулина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента с заседания коллегии.
Следствие считает Костулина причастным к получению взятки в особо крупном размере. Предварительно, в июне 2024 года он получил 1,5 миллиона рублей взятки через посредника за вынесение приговора с минимальным наказанием для местного жителя. Получение денег происходило под контролем ФСБ.
Ранее глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Костулина. Сам председатель не признает себя виновным. Он просил отклонить представление главы СК.