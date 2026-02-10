Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:03, 10 февраля 2026Экономика

Союзнику России спрогнозировали скорый топливный коллапс

Bloomberg: Куба может столкнуться с топливным коллапсом через месяц
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Активное наращивание Кубой закупок сырой нефти из Мексики после прекращения импорта из Венесуэлы помогло латиноамериканской стране отсрочить примерно на месяц топливный коллапс. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Однако в дальнейшем резервов топлива не хватит для удовлетворения стабильно высокого спроса на внутреннем рынке, предупреждают эксперты. Блокада со стороны США привела к полному прекращению поставок из Венесуэлы и Мексики. Именно эти страны до недавнего времени обеспечивали подавляющую часть (80 процентов) нефтяных потоков на остров.

После угрозы главы Белого дома Дональда Трампа повысить импортные пошлины на мексиканские товары президент республики Клаудия Шейнбаум объявила о приостановке поставок сырья на Кубу. В итоге в январе, согласно данным Kpler, островное государство впервые за последние десять лет полностью прекратило импорт нефти. Проблем Кубе добавляет усиление контроля со стороны США за передвижением судов российского теневого флота.

На автозаправочных станциях в столице Кубы — Гаване — уже сейчас наблюдаются многочасовые очереди. Из-за нехватки авиационного топлива местные власти запретили авиакомпаниям заправляться на острове в течение следующего месяца. Серьезные проблемы также затронули два крупных пляжных курорта, их закрыли на фоне дефицита бензина. «Санкционное давление США подрывает кубинскую экономику», — заключается в материале.

Аналитики газеты The New York Times (NYT) ранее спрогнозировали падение коммунистического режима на Кубе в 2026 году спустя 67 лет после революции на острове. Прекращение импорта нефти, полагают аналитики, в скором времени парализует местную экономику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За несколько дней до свадьбы». Стали известны подробности смерти награжденного Путиным в один день с Суровикиным экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Появились подробности о попытке контрнаступления ВСУ в Запорожской области

    Шансы Петросян на золото Олимпиады в фигурном катании возросли

    Раскрыты ухудшающие состояние кожи зимой популярные ошибки

    Российский «Провод» поразил тысячу целей

    В России автомобилисты стали чаще ухаживать за машинами самостоятельно

    Действия робота-доставщика в центре Москвы возмутили ГИБДД

    Союзнику России спрогнозировали скорый топливный коллапс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok