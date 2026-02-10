Стало известно о преимуществах российского дрона-матки

Эксперт Степанов: Дрон-матка «Гербера» с ИИ сможет сам выбирать цели в тылу ВСУ

Российский дрон-матка «Гербера» после внедрения искусственного интеллекта (ИИ) сможет самостоятельно выбирать цели в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС стало известно от военного эксперта Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александра Степанова.

Аналитик напомнил, что материнский дрон переносит компактные дочерние беспилотники. «И в перспективе с поэтапным внедрением алгоритмов искусственного интеллекта эти FPV-дроны могут уже без наличия устойчивых каналов связи в самостоятельном поисковом режиме принимать решение об уничтожении значимых объектов, в том числе в стратегическом тылу противника», — сказал эксперт.

По его словам, связка материнского и дочерних дронов позволяет использовать данную систему в разведке и для нанесения ударов.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что российский многофункциональный беспилотник «Гербера» превратили в носителя FPV-дронов.

В декабре то же издание заметило, что новый беспилотник, который является копией российского многофункционального дрона «Гербера», представили на Украине.