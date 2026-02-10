В действиях Трампа увидели желание стать «мировым елбасы»

Синельников-Оришак: Трамп надеется стать неким мировым елбасы, создав Совет мира

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак посчитал, что влияние президента США Дональда Трампа на международной арене начнет угасать после 4 июля 2026 года. Об этом он высказался в беседе с «Ридусом».

Эксперт указал, что в июне Трампу исполнится 80 лет, 4 июля американцы отпразднуют 250-летие страны, а осенью пройдут выборы в Конгресс, на которых республиканцы могут потерпеть поражение. «Пожалуй, это будет последний зенит Трампа. <…> Затем он начнет терять влияние на мировой арене и захромает, как говорят в США», — предрек Синельников-Оришак.

Одновременно с этим, как считает политолог, Трамп думает о будущем и пытается «оставить хоть что-то». Он привел в пример создание Совета мира. «Трамп надеется стать неким мировым елбасы, то есть занять какую-нибудь должность, на которой можно будет остаться, покинув главный пост», — увидел подобное желание Синельников-Оришак. Однако он посчитал, что американский лидер «сам все подпортил, собирая с участников по миллиарду долларов».

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер сравнил Совет мира с дорогим клубом, «где могут проходить интересные дискуссии, однако решения в любом случае будут приниматься в другом месте». По его мнению, Совет не сможет заменить Организацию Объединенных Наций (ООН). Парламентарий перечислил пункты, которые дают ООН преимущество перед организацией Трампа. Так, членство в ООН открыто для всех стран, а взносы зависят от их возможностей.

