Одну инициативу Трампа сравнили с клубом

Депутат ЕП Картайзер: Совет мира Трампа не сможет заменить ООН

Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, не сможет заменить Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Люксемюурга Фернан Картайзер в интервью ТАСС.

«Мы должны продолжать поддерживать систему ООН, поскольку Совет мира не может служить реальной альтернативой. Совет мира связан с конкретным политическим лидером одной страны, его мандат неясен (...) Его можно сравнить с дорогим клубом, где могут проходить интересные дискуссии, однако решения в любом случае будут приниматься в другом месте», — заявил парламентарий.

Парламентарий перечислил пункты, которые дают ООН приемущества перед организацией Трампа. Так, членство в ООН открыто для всех стран, а взносы зависят от их возможностей. Система ООН также имеет прочную правовую основу, охватывает важнейшие сферы и, несмотря на недостатки, принесла миру большую пользу.

22 января во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Трамп заявил, что станет председателем организации для курирования плана по Газе. До этого глава Белого дома не исключил, что Совет мира в перспективе может заменить ООН.