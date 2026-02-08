Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:07, 8 февраля 2026Мир

Одну инициативу Трампа сравнили с клубом

Депутат ЕП Картайзер: Совет мира Трампа не сможет заменить ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, не сможет заменить Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Люксемюурга Фернан Картайзер в интервью ТАСС.

«Мы должны продолжать поддерживать систему ООН, поскольку Совет мира не может служить реальной альтернативой. Совет мира связан с конкретным политическим лидером одной страны, его мандат неясен (...) Его можно сравнить с дорогим клубом, где могут проходить интересные дискуссии, однако решения в любом случае будут приниматься в другом месте», — заявил парламентарий.

Парламентарий перечислил пункты, которые дают ООН приемущества перед организацией Трампа. Так, членство в ООН открыто для всех стран, а взносы зависят от их возможностей. Система ООН также имеет прочную правовую основу, охватывает важнейшие сферы и, несмотря на недостатки, принесла миру большую пользу.

22 января во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Трамп заявил, что станет председателем организации для курирования плана по Газе. До этого глава Белого дома не исключил, что Совет мира в перспективе может заменить ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о соучастнице покушения на генерала Алексеева

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Участник покушения на генерала Алексеева оказался злостным должником

    Захарова рассказала о настигающем Европу осознании

    Одну инициативу Трампа сравнили с клубом

    В посольстве России в Лондоне высказались о контактах с Залужным

    Лыжник Коростелев прокомментировал столкновение с норвежцем на Олимпиаде

    Российские военные уничтожили большую часть техники ВСУ под Красным Лиманом

    В зоне СВО испытали новое российское оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok